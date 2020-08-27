27.08.2020 (12:15)

Сто образцов военной техники представлено на МВТФ «Армия-2020» в Ростовской области

В Ростовской области на статическом показе вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» гостям представили 100 современных и исторических образцов.

На выставочных площадках Форума организаторы установили современную бронетехнику, включая танки Т-90 и Т-72Б3, боевую машину пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82А, противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» новейшие бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», «Тигр», «Линза». Помимо общевойсковой составляющей представлено вооружение и техника различных родов войск – комплексы ПВО: С-400 «Триумф», «Тор-М-2У», «Панцирь-С1», «Бук-М2», артиллерийские орудия и реактивные системы, в том числе «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган», самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С», «Акация», «Гвоздика», различные средства радиоэлектронной борьбы, в том числе беспилотные летательные аппараты, техника инженерных войск, подразделений радиационной, химической и биологической защиты и др.

На вертолетных площадках для осмотра зрителями летчики объединения ВВС и ПВО ЮВО разместили ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевые Ми-35 и Ми-8АМТШ.

Кроме того, на площадках форума были представлены образцы боевой техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, советской армии послевоенного периода, а также спецтехника Росгвардии и МЧС.

Открытие Международного военно-технического форума ЮВО «Армия-2020» состоялось на территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Старт главному военно-патриотическому мероприятию года дал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

«Для организации мероприятий Форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники», – заявил со сцены командующий.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице