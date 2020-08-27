27.08.2020 (11:55)

В Ростовской области на МВТФ «Армия-2020» зрители увидели современный общевойсковой бой

В Ростовской области на динамическом показе возможностей вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» мотострелковые подразделения продемонстрировали действия в современном бою.

На импровизированном тактическом поле в бой вступили танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. Прикрытие от воздушных ударов противника обеспечили зенитные ракетные комплексы «Стрела-10СВ», а захват плацдарма выполнили мотострелковые подразделения тактического воздушного десанта.

Кроме того, боевая техника продемонстрировала возможности преодоления препятствий, а специальные машины инженерных войск обеспечили пути движения, очистив маршруты движения от завалов и наведя мосты через овраги.

Открытие Международного военно-технического форума ЮВО «Армия-2020» состоялось на территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Старт главному военно-патриотическому мероприятию года дал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Для организации мероприятий Форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники», – заявил со сцены командующий.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

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