27.08.2020 (12:45)
В Ростовской области на МВТФ «Армия-2020» для молодежи оборудован военно-спортивный кластер
В Ростовской области на территории Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» оборудован военно-спортивный кластер.
На спортивных площадках с молодежью проводятся состязания по перетягиванию каната, поднятию гирь и жиму штанги. Также посетители Форума участвуют в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия.
Для активного отдыха также пользуется спросом пейнтбольный городок. Для всех доступны силовые тренажеры.
Открытие Международного военно-технического форума ЮВО «Армия-2020» состоялось на территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Старт главному военно-патриотическому мероприятию года дал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.
Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.
«Для организации мероприятий Форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники», – заявил со сцены командующий.
Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.