27.08.2020 (11:00)

Россия лидирует на Армейских международных играх–2020 в общем зачете

На ежедневном брифинге для представителей средств массовой информации, который состоялся сегодня, 27 августа, в объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2020, главный судья Армейских международных игр генерал-майор Александр Перязев подвел итоги четвертого соревновательного дня.

«Вчера, 26 августа, состязания проведены в 26 конкурсах. Из них в четырех конкурсах — «Кубок моря», «Открытая вода», «Чистое небо» и «Дорожный патруль» — команды приступили к выполнению первых этапов», — сообщил генерал-майор Александр Перязев.

Он отметил, что с предварительными результатами после четырех дней соревнований в общем зачете лидирует Россия, второе место занимает Белоруссия, третье — Узбекистан.

Кроме того, в десятку сильнейших входят Китай, Южная Осетия, Алжир, Вьетнам, Таджикистан, Азербайджан, Иран, Афганистан, Армения, Конго и Лаос.

«Вчера в рамках одного их самых зрелищных конкурсов АрМи-2020 — «Танкового биатлона» — состоялся заезд вторых экипажей в первом дивизионе. Соревновались танкисты Узбекистана, Казахстана, России и Киргизии. Места распределились: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан», — проинформировал журналистов главный судья АрМИ-2020.

На конкурсе «Отличники войсковой разведки» завершены два из пяти этапов, по итогам которых лидирует Россия, на втором месте — Белоруссия, на третьем — Узбекистан.

По результатам двух этапов конкурса «Десантный взвод» на первом месте Россия, за ней следует Алжир и Белоруссия.

Генерал-майор Александр Перязев отметил, что сложность трассы конкурса «Десантный взвод» как минимум не уступает условиям проведения конкурса «Танковый биатлон». На скорости превышающей 65 км/ч команды преодолевают девять сложнейших препятствий и четыре скоростных участка. В этом конкурсе экипаж БМД-2 российской команды установил рекорд прохождения трассы — 6 мин 39 с. Прошлогодний результат улучшен на 16 секунд.

На конкурсе «Дорожный патруль» выполнено первое соревнование — «Экстремальное вождение». Лучшими стали специалисты Узбекистана, на втором месте — Россия, на третьем — Белоруссия.

Завершены 12 из 14 упражнений первого этапа конкурса «Полярная звезда» «Проверка готовности личного состава групп специального назначения к выполнению учебно-боевых задач», по результатам которых лидирует Белоруссия, на втором месте — Россия.

Не менее успешно выступили военнослужащие Белоруссии на конкурсе «Снайперский рубеж», опередив своих коллег из России и Узбекистана.

На конкурсе «Полевая кухня» завершены уже два из трех этапов. Лидируют военные повара Российской Федерации, за ними следуют специалисты из Узбекистана и Армении.

После завершения двух этапов конкурса «Военное ралли» на первом месте — Россия, на втором — Белоруссия, замыкает тройку лидеров Узбекистан.

На конкурсе «Воин мира» по результатам выполнения первого этапа и двух элементов второго этапа первое место занимает Россия, на втором — Белоруссия, на третьем — Армения. Примечательно, что в этом конкурсе принимала участие также команда из Греции, но в тройку призеров попасть ей не удалось.

«Команда из солнечного Узбекистана опередила Россию и Белоруссияю по результатам двух упражнений первого этапа конкурса «Военно-медицинская эстафета». Однако Узбекистан не так успешно выступил на конкурсе «Безопасная среда», пропустив вперед четыре команды. Лидирует в этом конкурсе по итогам второго этапа Россия, на втором месте — Белоруссия, на третьем — Китай», — сообщил главный судья Игр.

Генерал-майор Александр Перязев отметил, что по сравнению с прошлым годом в условия проведения конкурса «Безопасная среда» включены новые элементы: традиционные упражнения из стрелкового оружия заменены элементами армейской тактической стрельбы, химический контроль теперь проводится по трем типам отравляющих веществ, а отбор проб стал проводиться под дымовой завесой.

Главный судья АрМИ-2020 также добавил, что в конкурсе «Безопасная среда» впервые приняли участие экипажи радиационной, химической и биологической защиты из Узбекистана, Мозамбика, Лаоса и Камбоджи.

«Вся борьба за победу еще впереди, участникам предстоит преодолеть условия трех этапов», — подчеркнул в заключение генерал-майор Александр Перязев.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице