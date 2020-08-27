27.08.2020 (11:45)

Гостей МВТФ «Армия-2020» в Ростовской области увидели «танец» восьми танков

В Ростовской области на динамическом показе возможностей вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» восемь танков Т-72Б3 синхронно исполнили «танковый вальс».

Сорокатонные машины с ювелирной точностью выполнили сложные фигуры в такт на ограниченном участке. На фоне грозных машин под классическую музыку кружились танцевальные пары, исполняя последовательно вальс, танго и пасодобль.

По завершении шоу композицию танков дополнили две самоходные гаубицы «Акация», разорвавшие в финале воздух мощными выстрелами.

Открытие Международного военно-технического форума ЮВО «Армия-2020» состоялось на территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Старт главному военно-патриотическому мероприятию года дал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Для организации мероприятий Форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники», – заявил со сцены командующий.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» пройдет одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице