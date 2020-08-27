27.08.2020 (14:16)

Бомбардировочная авиация Северного флота уничтожила группировку условного противника на Таймыре



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Бомбардировочная авиация Северного флота уничтожила группировку условного противника на Таймыре

Сегодня в рамках проведения межвидового тактического учения сил Северного флота по обороне важного промышленного объекта в Арктике экипажи бомбардировщиков Су-24 отработали нанесение удара по мишенным позициям, имитирующим объекты незаконных вооруженных формирований.

В учении было задействовано четыре самолёта бомбардировочной эскадрильи отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота. Они взлетели с одного из военных аэродромов на севере России и нанесли бомбовый удар по целям, расположенным на полигоне под Норильском в Красноярском крае.

Во время полёта до цели лётчики преодолели расстояние свыше 1000 километров, отработав дозаправку топливом от двух воздушных танкеров Ил-78 командования дальней авиации ВКС России.

На полигоне экипажи Су-24 выполнили бомбометание неуправляемыми фугасными авиационными боеприпасами, точно поразив цели.

После успешного выполнения поставленных задач лётчики вернулись на аэродром базирования.

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