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27.08.2020 (14:16)

Бомбардировочная авиация Северного флота уничтожила группировку условного противника на Таймыре

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Сегодня в рамках проведения межвидового тактического учения сил Северного флота по обороне важного промышленного объекта в Арктике экипажи бомбардировщиков Су-24 отработали нанесение удара по мишенным позициям, имитирующим объекты незаконных вооруженных формирований.

В учении было задействовано четыре самолёта бомбардировочной эскадрильи отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота. Они взлетели с одного из военных аэродромов на севере России и нанесли бомбовый удар по целям, расположенным на полигоне под Норильском в Красноярском крае.

Во время полёта до цели лётчики преодолели расстояние свыше 1000 километров, отработав дозаправку топливом от двух воздушных танкеров Ил-78 командования дальней авиации ВКС России.

На полигоне экипажи Су-24 выполнили бомбометание неуправляемыми фугасными авиационными боеприпасами, точно поразив цели.

После успешного выполнения поставленных задач лётчики вернулись на аэродром базирования.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Авиация , Морская авиация
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