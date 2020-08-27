27.08.2020 (14:00)

Командующий войсками ЮВО объявил об открытии МВТФ «Армия-2020» в Ростовской области

На территории Военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области состоялось открытие Международного военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020». Старт главному военно-патриотическому мероприятию года дал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Готовность к открытию форума по организованной видеотрансляции подтвердили представители командования объединений и соединений ЮВО с площадок, расположенных в субъектах Российской Федерации, а также на территории российской военной базы в Армении.

Для организации мероприятий Форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники», – заявил со сцены командующий.

«Здесь, на одной из главных площадок Форума – на которой мы уже второй год подряд совместно с руководством Ростовской области проводим это знаковое патриотическое мероприятие, представлены новинки вооружения и техники, доля которых в этом году достигнет 70 процентов от их общего количества в войсках округа», – сообщил гостям форума генерал армии А.Дворников.

«Военно-технический форум в ЮВО мы проводим шестой раз и ежегодно представляем новинки вооружения и техники, поступившие в наши войска. Есть образцы, которые зрители увидят впервые. Так бронированные автомобили «Линза» и «Торнадо» мы приняли на вооружение в этом году, и они эффективно показали себя в ходе внезапной проверки боевой готовности наших соединений и воинских частей», – пояснил командующий.

На площадке статического показа также представлено современное, мощное и высокоточное вооружение – оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С2». С этими и другими образцами в течение трех дней гости Форума смогут познакомится, а некоторые виды вооружения увидеть в ходе практического применения.

«Здесь на территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты», оборудована одна из главных площадок Форума – на которой мы уже второй год подряд совместно с руководством Ростовской области проводим это знаковое патриотическое мероприятие. Самым зрелищным этапом является динамический показ боевых возможностей военной техники. Для зрителей будут представлены тактические приемы современного боя, в том числе действия мотострелковых подразделений в составе тактического воздушного десанта. Специалисты ремонтных подразделений за несколько минут разберут и снова соберут военные автомобили. Впервые ростовчане и гости форума окунуться в атмосферу времен Великой Отечественной войны в партизанской деревне, воссозданной до мельчайших подробностей по рассказам и описаниям фронтовиков.

Уверен, что в этом году все гости нашего Форума получат новые и яркие впечатления. На территории много познавательного, интересного и увлекательного», – подчеркнул командующий войсками ЮВО.

Для молодежи оборудован спортивный кластер с площадками для стрельбы. Желающие подробно узнать об условиях военной службы по контракту смогут это сделать в мобильном комплексе отбора. Военные повара угостят всех посетителей форума солдатской кашей, а артисты ансамбля песни и пляски военного округа обеспечат атмосферу праздника и хорошего настроения.

Также грандиозные мероприятия в рамках Форума стартовали на территориях парков «Патриот» Ставропольского края, во Владикавказе, Волгограде, Каспийске, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, в Чечне и в армянском городе Гюмри, где дислоцируется российская военная база.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

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