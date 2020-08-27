27.08.2020 (11:40)

В Дагестане на побережье Каспийского моря состоялось торжественное открытие международного форума «Армия-2020»

В Каспийске состоялось торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2020».

На побережье Каспийского моря гости смогли увидеть зрелищный динамический показ боевых возможностей кораблей, вооружения, военной и специальной техники соединений и воинских частей Каспийской флотилии, а также мастерство лётчиков боевых самолётов и вертолётов 4-й армии ВВС и ПВО на рейде Каспийска.

Кроме того, организован статический показ вооружения, военной и специальной техники береговых войск флотилии, образцов специальной техники, вооружения других силовых структур и ведомств РФ. Также на форуме свои разработки и продукцию продемонстрировали предприятия промышленности, научных организаций.

На территории военного городка в Каспийске было организовано свободное посещение парка «Патриот» полка морской пехоты с показом образцов боевой военной техники в местах дислокации. Кроме того, для гостей форума подготовлена концертная программа, организована работа полевых кухонь и пункта отбора на военную службу по контракту. Для зрителей проведут мероприятия научно-деловой, культурно-художественной, спортивной и патриотической направленности.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проводится одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г. в целях демонстрации мощи ВС РФ, развития научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса РФ, военно-технического сотрудничества и создания условий для внедрения передовых разработок и технологий в интересах ВС РФ.

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