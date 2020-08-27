27.08.2020 (14:00)

На Новой Земле экспедиция СФ установила памятный знак в честь 175-летия РГО, обследовала стоянку экспедиции Баренца и места боёв с гитлеровцами

Участники комплексной экспедиции на архипелаг Новая Земля, которую Северный флот совершает вместе с Русским географическим обществом и Национальным парком «Русская Арктика», установили памятную доску в честь 175-летия РГО на мысе Желания – северной оконечности Новой Земли. Исследователи прибыли туда на морском буксире МБ-12 после совершенного открытия продовольственного депо австро-венгерской экспедиции Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера.

Памятник, установленный на мысе Желания, был изготовлен на средства благотворителей Марии и Алексея Беловых и 3 августа передан участникам экспедиции в московской штаб-квартире РГО. Также в районе мыса Желания, где в годы Великой Отечественной войны располагалась советская полярная станция, североморцы установили табличку в память о подвиге защитников северных рубежей страны. 23 августа 1942 года советские полярники отбили нападение на станцию экипажа гитлеровской подводной лодки U-255.

После установки памятников экспедиция продолжила плавание уже в Карском море. Её участники осмотрели стоянку знаменитого голландского мореплавателя и одного из первых исследователей Арктики – Виллема Баренца, который в конце 16 века открыл для европейцев Новую Землю. Он зимовал на Северном острове архипелага в районе Ледяной гавани на побережье Карского моря в 1596-97 годах во время своей третьей арктической экспедиции по поиску альтернативного пути в из Европы в Индию.

В заливе Благополучия участники экспедиции осмотрели место расположения советской полярной станции, которую в годы Великой Отечественной войны уничтожила немецкая подводная лодка.

Североморцы обнаружили на Новой Земле крест, воздвигнутый экспедицией Георгия Седова в 1913 году. По документальным свидетельствам его установили полярные исследователи Владимир Визе и Михаил Павлов. Со временем крест упал и был не заметен с моря. О том, что артефакт по-прежнему находится именно в том месте предположил научный руководитель комплексной экспедиции полковник Сергей Чуркин, изучая исторические документы и записи полярников. Отряд капитана 2 ранга Сергея Зинченко взял крест экспедиции Седова на борт буксира МБ-12.

Экспедиция на Новую Землю продолжит работу до 31 августа. Ей предстоит обойти острова архипелага в Карском море, после чего исследователи вернутся в Белушью губу, откуда они начинали свой поход. Обнаруженные в ходе экспедиции исторические артефакты будут переданы в Санкт-Петербургский Музей Арктики и Антарктики, с которым уже достигнуты предварительные договорённости.

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