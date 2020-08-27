27.08.2020 (11:20)

В Волгоградской области стартовал Международный военно-технический форуму «Армия-2020»

На базе авиационно-спортивного клуба имени А.М. Числова в Волгоградской области стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2020».

Старт главному военно-патриотическому мероприятию года по телемосту дал командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников. Также на торжественном открытии с приветственным словом выступили командир мотострелкового соединения ЮВО полковник Вадим Клименко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Военнослужащие Волгоградского гарнизона показали гостям 5 эпизодов розыгрыша действий подразделений на поле боя: с высадкой аэромобильных групп на вертолетах, захватом пленного, эвакуацией раненого, действиями штурмовых групп, мотострелковых и танковых взводов, показательное выступление разведывательной роты, боевые возможности ИМР-2, «летающий» танк Т-90А.

На форуме гости ознакомились с современными и историческими образцами вооружения, военной и специальной техники, различными видами стрелкового оружия от пистолетов до противотанкового гранатомета и антиснайперского оружия.

В статическом показе было представлено 44 единицы боевой и специальной техники, танки Т-90А и Т-72Б3, боевая машина пехоты третьего поколения, 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы «Мста-С», «Акация», буксируемая «Мста-Б», 120-мм «Хоста», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», 120-мм миномет «Сани», гаубица Д-30, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1», зенитный ракетный комплекс ТОР-2М и «Стрела-10», противотанковый управляемый ракетный комплекс «Штурм-С», разведывательная химическая машина РХМ-6, боевая машина десанта БМД-2, советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-миномётная установка «Нона», бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и др.

Для молодежи на полигоне работает спортивный кластер с площадками для стрельбы из пневматической винтовки и пейнтбола. В зоне отдыха организованы точки общественного питания, продажи сувениров и прохладительных напитков. Здесь же военные повара мотострелкового соединения ЮВО угощают посетителей форума солдатской кашей. Атмосферу праздника и хорошего настроения создают творческие коллективы Волгоградского гарнизона.

Для владельцев личного транспорта в районе проведения форума организована бесплатная парковка.

Форум работает ежедневно с 09:00 до 15:00 ч. Международный военно-технический форум «Армия-2020» в ЮВО продлится до 29 августа.

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