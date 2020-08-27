27.08.2020 (13:53)

Делегация Вьетнамской народной армии посетила тренировку участников кинологической конкурса «Верный друг»

470-й учебный центр служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации, где проходит международный кинологический конкурс «Верный друг», посетила делегация Вьетнамской народной армии (ВНА) под руководством заместителя начальника Генерального штаба ВНА генерал-лейтенанта Нго Минь Тиена.

Иностранные гости поприсутствовали на тренировке участников на полосе препятствий и трассе «Дог-биатлона», осмотрели учебно-материальную базу для подготовки служебных собак и пообщались с представителями выступающих на конкурсе команд.

В 2020 году команда Социалистической Республики Вьетнам выступает в конкурсе «Верный друг» впервые.

Всего в составе восьми команд из шести стран свое мастерство демонстрируют более 30 кинологических расчетов.

Международный этап кинологической конкурса «Верный друг» проходит в Дмитровском районе Московской области в период с 23 по 31 августа.

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