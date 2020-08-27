27.08.2020 (11:00)

В Армении на МВТФ «Армия-2020» для молодежи оборудован военно-спортивный полигон

На российской военной базе в Армении на территории Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» оборудован военно-спортивный полигон.

На 10 спортивных площадках с молодежью проводятся состязания по перетягиванию каната, поднятию гирь и жиму штанги. Также посетители форума участвуют в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, мини-футболу, метанию учебных гранат.

Для активного отдыха организованы полосы препятствий и мастер-классы по армейскому рукопашному бою, боевому «Самбо» и ножевому бою с участием военнослужащих разведывательного подразделения ЮВО. Также для всех желающих доступны силовые тренажеры.

Открытие МВТФ «Армия-2020» состоялось на территории военного городка «Большая Крепость» в Гюмрийском гарнизоне. Старт главному военно-патриотическому мероприятию года по телемосту дал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице