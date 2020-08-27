27.08.2020 (13:00)

Безопасность на МВТФ «Армия-2020» в Ростовской области обеспечивают подразделения военной полиции совместно с региональными подразделениями МВД

Более 200 военнослужащих из состава подразделений военной полиции Южного военного округа (ЮВО) задействовано в обеспечении безопасности проведения Международного военно-технического форума «Армия-2020» в Ростовской области.

Военные полицейские совместно с подразделениями регионального управления МВД организовали контроль соблюдения правопорядка на территории военно-исторического мемориального комплекса «Самбекские высоты», где проводятся мероприятия форума.

Кроме того, в обеспечении проведения военно-патриотического мероприятия участвуют подразделения радиационной, химической и биологической защиты, противовоздушной обороны, инженерных войск и военные медики.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям форума рекомендовано находится в медицинских защитных масках, а в местах организации общественного питания – соблюдать социально-безопасную дистанцию.

Всего в форуме ЮВО «Армия-2020» принимают участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ привлечено более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям демонстрируются современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходит одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

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