27.08.2020 (13:41)

Военный университет провел профессиональное ориентирование для будущих абитуриентов на форуме «Армия-2020»

В рамках участия Военного университета на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» на экспозиции было организовано профессиональное ориентирование на поступление гражданской молодежи и военнослужащих в следующем 2021 году.

Гостям форума была предоставлена информация о специальностях подготовки, правилах приема в Военный университет, разъяснен порядок и сроки представления документов в приемную комиссию, а также порядок учета индивидуальных достижений. Родители и будущие абитуриенты получили полную информацию об условиях обучения и проживания, питания, вещевого и денежного обеспечения курсантов.

Посетители экспозиции смогли пообщаться с курсантами Военного университета, которые рассказали о славной истории, героических страницах и современных тенденциях развития вуза.

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