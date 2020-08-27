27.08.2020 (13:29)

Более 10 тыс. военнослужащих иностранных государств начнут учиться в вузах Минобороны России с 1 сентября

Более 10 тыс. военнослужащих иностранных государств начнут обучение в российских военных вузах с начала учебного года. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин на брифинге для иностранных атташе, посвящённом образованию, на форуме «Армия-2020».

По его словам, на сегодняшний день заключены контракты на обучение военнослужащих с 83 государствами.

«С 1 сентября 2020 года вузы Минобороны России будут обучать более 10 тыс. военнослужащих иностранных государств», — сказал генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он отметил, что иностранные военнослужащие обучаются по тем же специальностям и тем же образовательным программам, по которым в вузах Министерства обороны России проходит обучение военнослужащих ВС РФ, при чем часть иностранцев может обучаться бесплатно.

«Ежегодно Министром обороны Российской Федерации утверждается перечень иностранных государств, военнослужащие которых проходят обучение по квотам безвозмездной и льготной подготовки, при этом российская сторона полностью берет на себя расходы, связанные с содержанием и обучением», — подчеркнул начальник ГУК Минобороны России.

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