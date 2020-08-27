27.08.2020 (13:10)

Военно-технический форум «Армия-2020» стартовал на Сахалине и впервые на Курилах

Сегодня на аэродроме Пушистый (остров Сахалин), а также впервые на двух выставочных площадках в городах Курильск и Южно-Курильск (Курильские острова), стартовал военно-технический форум «Армия-2020», организованный представителями армейского корпуса Восточного военного округа.

На выставочной площадке аэродрома воинские части ВВО представили более 25 единиц современных образцов военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей сахалинского гарнизона. Помимо этого, на форуме представлена спасательная техника МЧС Сахалинской области.

Также для гостей форума развернуты места по обучению выживанию в экстремальных условиях, оказанию первой медицинской помощи, на специальной площадке военные кинологи показывают различные приемы со служебными собаками. Военными инструкторами подготовлена 6–километровая трасса с 33 препятствиями, аналог «Гонки Героев» – «Сахалинский рубеж», которую может попробовать преодолеть любой желающий.

На открытой сцене выставочной площадки для участников и гостей форума выступят творческие коллективы Сахалинской области, пройдут масштабные культурно-досуговые мероприятия. Посетители выставки смогут отведать только что приготовленной на полевой кухне солдатской каши.

Для желающих поступить на военную службу по контракту развернут мобильный пункт отбора граждан.

Представители школы ДОСААФ России покажут советский пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ) разработанный в 1940 году, легендарный пулемёт «Максим», который стал одним из родоначальников автоматического оружия, а также другое оружие и технику времён Второй мировой войны.

Помимо выставки военно-технического форума, можно посетить объекты парка «Патриот», данные мероприятия будут проводиться до 29 августа включительно.



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