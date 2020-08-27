27.08.2020 (12:51)

В Забайкалье стартовал военно-технический форум с участием военнослужащих ВВО

В Чите стартовал международный военно-технический форум «Армия-2020» с участием военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО). Площадки форума развернуты в парке Победы и в городском Доме офицеров.

Торжественное открытие состоялось с участием командования общевойскового объединения, военнослужащих, представителей краевых и городских органов власти, жителей и гостей города. На открытии форума прошли выступления творческих коллективов, военнослужащих роты почетного караула и подразделения специального назначения, а также спортивных клубов региона.

В рамках мероприятия проходит демонстрационный показ возможностей современных образцов вооружения и военной техники, а также показательные выступления личного состава. На экспозициях статического показа техники впервые представлены: новейшая аппаратная связи на базе автомобиля «Тигр», войсковая станция комплексной очистки воды «Гигиена», тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», а также новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин». На площадке авиационной техники посетителям форума представлены вертолеты МИ-8 АМТШ, МИ-24, а также беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

На весь период проведения форума развернута площадка с показом быта, организации питания военнослужащих, с возможностью попробовать настоящую армейскую кашу и чай. Историческая часть форума представлена на площадке в «Партизанской деревне» с проведением экскурсий и рассказом о быте партизан. Помимо этого, в рамках форума организована работа площадок творческих клубов и общественных организаций, в частности регионального клуба робототехники «Кулибин-2020», центра юношеского технического творчества, школы моделизма, с показом изобретений юных техников.

Всего, в рамках форума в Чите, работает около 40 тематических экспозиций, По сравнению с предыдущим годом их количество увеличено вдвое. В обеспечении проведения форума участвует порядка 300 военнослужащих и задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

Особое внимание при организации и проведении форума уделяется санитарно-противоэпидемиологической мерам по недопущению заноса и распространения короновирусной инфекции.



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