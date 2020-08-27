27.08.2020 (12:38)

Международный военно-технический форум «Армия-2020» открыт для массового посещения

Сегодня, 27 августа, в объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2020 состоялся ежедневный брифинг для журналистов начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майора Андрея Гончарова.

Генерал-майор Андрей Гончаров сообщил краткие итоги четвертого дня работы форума, в котором широкое участие принимали представители официальных военных делегаций из 37 иностранных государств.

Так, с участием иностранных специалистов 29 государств вчера был проведён брифинг «Военное образование — престиж и мировое признание» под руководством начальника Главного управления кадров генерал-полковника Виктора Горемыкина.

Для иностранных делегаций также был организован динамический показ образцов авиационной техники и демонстрационные полёты пилотажных групп.

Особый интерес зарубежные гости проявили к выставочным экспозициям АО «Вертолёты России», Объединённой двигателестроительной корпорации, корпорации «Тактическое ракетное вооружение», АО «Рособоронэкспорт» и Концерна «Технологии машиностроения».

Всего в четвертом дне работы форума приняли участие 103 иностранных эксперта.

В мероприятиях научно-деловой программы — круглых столах, конференциях, заседаниях, брифингах и дискуссиях — вчера приняли участие 3896 представителей профессионального сообщества.

«Всего с начала форума проведено уже 139 мероприятий научно-деловой программы (круглых столов — 91, конференций — 21, заседаний — 11, брифингов (дискуссий) — 14, подписание контрактов — 2), в которых приняли участие 6628 человек», — сообщил начальник ГУДИН Минобороны России.

Мероприятия динамической программы выполнены в полном объеме.

Знаменательным событием явился показ боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники средств ПВО с видеотрансляцией с полигона Ашулук на полигон Алабино, с последующей демонстрацией возможностей группировки войск ПВО по противодействию беспилотным летательным аппаратам условного противника и их по уничтожению.

«Помимо того, что при отражении ударов "противника" был применен полученный в Сирии опыт, следует отметить, что демонстрация тактических эпизодов, последовательно разыгранных на двух разных полигонах, расположенных в нескольких тысячах километров друг от друга — является новой и уникальной практикой динамической программы форума «Армия», — отметил генерал-майор Андрей Гончаров.

Он также сообщил, что сегодня начинается программа форума, ориентированная на массового зрителя, при этом специалисты и эксперты продолжат свою работу по изучению представленных образцов вооружения, военной и специальной техники на полигонах, а также примут участие в мероприятиях научно-деловой программы.

Начальник ГУНИД Минобороны России назвал в числе наиболее значимых мероприятий в рамках научно-деловой программы конференцию «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства» под руководством первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова, конгресс «Диверсификация ОПК России в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы», круглый стол «Развитие сети обучающих центров проектирования электроники на базе университетов РФ», организованный Министерством науки и высшего образования России и ряд других мероприятий, в которых примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, Государственной Думы, руководящий состав Минобороны России и органов военного управления, представители деловой и научной элиты.

Показ вооружения и техники в динамике традиционно будет отличаться межвидовой направленностью, где будут продемонстрированы ходовые и огневые возможности вооружения и военной техники Вооруженных Сил России.

«Ключевой темой динамического показа сегодня станет демонстрация возможностей вооружения, военной и специальной техники мотострелковых войск на полигоне Алабино, где будут разыграны четыре тактических эпизода с применением БТР-82А, БМП-2 и БМП-3, БТР-82АТ, БМП-2 «Бережок», БМП-К17 «Бережливый» и расчет РПО», — проинформировал журналистов генерал-майор Андрей Гончаров.

Он также сообщил, что мероприятия форума сегодня начинаются на 66 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте.

«Убежден, что центрами притяжения массовых зрителей станут главные сцены Конгрессно-выставочного центра «Патриот», Дома Дружбы на полигоне Алабино, а также площадка конкурса «Воин мира» в Клубе болельщиков», — сказал в заключение Начальник ГУНИД Минобороны России.



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