27.08.2020 (12:28)

Замминистра обороны РФ Николай Панков провел заседание комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества

Вчера в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством статс-секретаря - заместителя Министра обороны Российской Федерации Николая Панкова состоялось очередное заседание постоянной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества по взаимодействию Министерства обороны Российской Федерации и войсковых казачьих обществ.

Замминистра обороны обратил внимание собравшихся на системное проведение данной работы и тесного взаимодействия в решении возникающих вопросов.

В ходе заседания комиссии рассматривался ход выполнения мероприятий плана работы комиссии, произведен обмен мнениями членов комиссии по актуальным вопросам привлечения казаков к военной службе и проведения военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи, о роли и месте созданного в ноябре 2019 г. Всероссийского казачьего общества в вопросах интеграции российского казачества в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Особое внимание было уделено реализации утвержденной в августе этого года Президентом Российской Федерации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.

По итогам работы комиссии обращено внимание на неукоснительное выполнение мероприятий, предусмотренных в плане ее работы на 2020 год.



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