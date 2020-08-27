27.08.2020 (12:13)

Береговые ракетные комплексы ТОФ «Бастион» с побережья Чукотки поразили крылатыми ракетами учебную надводную цель в Анадырском заливе

В рамках военно-морских учений «Океанский щит-2020» под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова и тактических учений Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне проведена ракетная стрельба береговых мобильных комплексов «Бастион» по сложной мишени в Анадырском заливе.

Комплексы, доставленные на Чукотку большими десантными кораблями, совершили 50-километровый марш по пересеченной местности на побережье Анадырского залива в установленный позиционный район.

Расчётами «Бастиона» произведён пуск двух противокорабельных крылатых ракет «Оникс» по морской цели на дистанции, превышающей 230 километров. Полёт крылатых ракет прошел в штатном режиме- цель успешно поражена.

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