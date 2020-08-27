27.08.2020 (11:55)

В Крыму идёт активная фаза двустороннего бригадного тактического учения подразделений армейского корпуса и морской пехоты ЧФ

На межвидовом полигоне Опук в Крыму проходит активная фаза двустороннего бригадного тактического учения (ДБрТУ) с подразделениями армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота (ЧФ).

Учение проводится в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» и в соответствии с планом деятельности сил (войск) ЧФ на 2020 учебный год.

В ходе практических действий подразделения отдельной бригады береговой обороны проведут подготовку к противодесантной обороне побережья от условного противника.

Роль противника выполняют военнослужащие отдельной бригады морской пехоты флота. Они проведут высадку морского и воздушного десанта с целью захвата и удержания выгодного рубежа.

Учения завершатся 30 августа. К ним привлечено порядка 100 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, большие десантные корабли и вертолёты морской авиации Черноморского флота.

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