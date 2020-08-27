27.08.2020 (11:44)

Военнослужащие России и Узбекистана приступили к совершению многокилометрового марша вокруг горы Эльбрус

Военнослужащие высокогорных подразделений России и Узбекистана приступили к выполнению второго этапа международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020», в ходе которого им предстоит совершить многокилометровый марш в горах Кабардино-Балкарии.

Сегодня команды выполнят специальные задачи «Параллельная переправа» и «Навесная переправа через реку», после чего приступят к совершению марша вокруг горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

В общей сложности военнослужащие со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг, за 6 суток преодолеют маршрут протяженностью около 100 км с общим перепадом высоты около 3,5 км и суммарным набором (потерей) высоты на участках подъёма (спуска) около 11 км.

Вот путь, который предстоит преодолеть участникам конкурса за шесть дней: пол. Азау – поселок Терскол – ущелье Терскол – перевал Терскол (выс. 3534 м) – ледник Ирик (выс. 3898 м) – ледник Ирикчат (выс. 15 3784 м) – ледовое плато Джикаучеккез (выс. 3478 м) – плато Ирахиксырт (выс. 2961 м) – перевал Бурунтыш (выс. 3086 м) – перевал Палнбаши (выс. 3691 м) – перевал Кольцевой (3523 м) – ледник Кукуртли – перевал Кебек (выс. 3671 м) – перевал Вероника (выс. 3530 м) – перевал ЭКТ (выс. 3420 м) – ущелье Уллукам – пер. Хотютау (выс. 3549 м) – ледник Азау Большой (выс. 3334 м) – ледовое озеро (3264 м) – ледник Азау Малый – п. Терскол (выс. 2462 м).

Группы совершат марш с ориентированием в условиях высокогорья и преодолением различных горных препятствий (скальные, ледовые, снежные склоны, осыпи), проведут спасательные работы и транспортировку пострадавших. В ходе выполнения специальной задачи военнослужащие совершат десантирование из вертолета армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Справочно:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного и Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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