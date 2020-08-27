27.08.2020 (11:39)

В индивидуальной гонке конкурса АрМИ «Дорожный патруль» первым стартовал российский автоинспектор

Сегодня в Узбекистане первым на трассу индивидуальной гонки вышел участник российской команды лейтенант Казбек Авсанов, накануне он продемонстрировал превосходные навыки в экстремальном вождении и ювелирное выполнение элементов контраварийной подготовки. Именно этот российский военнослужащий должен будет задать тон всей команде и стать лидером самой сложной гонки в индивидуальном зачете.

Впереди на трехкилометровой трассе российского водителя ждут не только сложные элементы (преодоление холма, габаритного коридора, остановка и трогание на крутом склоне, проезд через железнодорожный переезд и по косогору с уклоном свыше 27 градусов), характеризующие его опыт в скоростном управлении транспортным средством, но и такие испытания, как стрельба из стрелкового оружия на точность, оказание помощи при тушении пожара и спасении жизни пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, демонстрирующие его профессиональную подготовку, как военнослужащего военной автомобильной инспекции.

Зрелищные элементы сложного вождения проводятся на специально подготовленной трассе автодрома общевойскового полигона Республики Узбекистан в ходе проведения международного конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2020.

Заезды проводятся на патрульных автомобилях «Chevrolet Nexia-3», произведенных в Узбекистане.

Основные мероприятия состязательной части международного конкурса будут проводиться в период до 2 сентября 2020 года включительно.

Конкурс «Дорожный патруль» проходит в два этапа: первый этап - «Соревнование специалистов» - экстремальное вождение с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальная гонка, замена колеса, регулирование дорожного движения, разгон и экстренное торможение, экстремальная параллельная парковка; второй этап – «Военно-техническая эстафета» (командная гонка). Длина трассы составляет 3 км с оборудованными на ней препятствиями. Кроме этого, команды будут поражать имитационные мишени, применяя стрелковое оружие.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые пройдут на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в 2019 году он проводился на территории Исламской Республики Иран.

Подготовка к соревнованиям проводится с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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