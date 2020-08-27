27.08.2020 (11:29)

Новый день для российских автоинспекторов станет решающим в гонке за первое место в первом этапе состязаний «Дорожный патруль-2020»

По итогам результатов экстремального вождения с выполнением элементов контраварийной подготовки, накануне выхода на сложный трехкилометровый маршрут, команда Российской Федерации идет на втором месте.

В ходе преодоления экстремальной трассы на площадке автодрома лучший водитель российской команды уступил лишь 3 секунды участнику команды Узбекистана, оставив за собой автоинспекторов Белоруссии.

Особенностью экстремальной гонки стало умение водителя на максимально возможной скорости с ювелирной точностью преодолеть все элементы упражнения и качественно выполнить «полицейский разворот».

Сегодня команда Российской Федерации снова первая вышла на старт состязаний «Дорожный патруль-2020» в Узбекистане.

Зрелищные элементы преодоления трассы индивидуальной гонки будут проводиться на автодроме общевойскового полигона Кокандский Республики Узбекистан в ходе проведения международного конкурса «Дорожный патруль».

Заезды будут проводиться на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3», произведенных в Узбекистане.

Основные мероприятия состязательной части международного конкурса будут проводиться в период до 2 сентября 2020 года включительно.

Конкурс «Дорожный патруль» проходит в два этапа: первый этап - «Соревнование специалистов» - экстремальное вождение с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальная гонка, замена колеса, регулирование дорожного движения, разгон и экстренное торможение, экстремальная параллельная парковка; второй этап – «Военно-техническая эстафета» (командная гонка). Длина трассы составляет 3 км с оборудованными на ней препятствиями. Кроме этого, команды будут поражать имитационные мишени, применяя стрелковое оружие.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые пройдут на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в 2019 году он проводился на территории Исламской Республики Иран.

Подготовка к соревнованиям проводится с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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