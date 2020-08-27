27.08.2020 (11:20)

Состоялся телефонный разговор между начальником Генштаба ВС РФ и председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США

Вчера состоялся телефонный разговор между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии В.Герасимовым и председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом М. Милли.

Стороны обсудили инцидент между патрулем военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и американскими военнослужащими, произошедший накануне на северо-востоке Сирийской Арабской Республики.

Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии В. Герасимовым акцентировано внимание американской стороны, что командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции. Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи.

Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации.

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