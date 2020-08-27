27.08.2020 (08:45)

Главная площадка военно-технического форума «Армия-2020» в ВВО открылась в Хабаровске

В Восточном военном округе начала работу главная площадка военно-технического форума «Армия-2020». На аэродроме ВВО «Хабаровск-Центральный», представлены лучшие образцы авиационной техники объединения ВВС и ПВО, а также боевые и специальные машины, соединений и воинских частей военного округа.

Открыл военно-технический форум «Армия-2020» в Хабаровске заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

На аэродроме развернуто 12 выставочных мест на двух экспозициях, на которых размещено 115 единиц военной техники, включая образцы вооружения подразделений Россгвардии и МЧС.

В рамках статического показа современного вооружения и военной техники жители и гости краевой столицы увидели бомбардировщик Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ, транспортные Ту-134, Ан-12 и Ан-26, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-52, технику войск ПВО, в частности – пусковой установкой ЗРС С-400, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», «Оса» и новейшую радиолокационную станцию «Каста-2». Специалисты подразделений БЛА продемонстрируют новейшие беспилотные аппараты «Орлан-10», «Застава» и «Гранат-4». По сравнению с прошлым годом количество выставленной техники увеличено на 30 процентов.

Помимо этого, состоялся демонстрационный пролет пары многоцелевых сверх манёвренных истребителей поколения 4++ Су-35С и двух многофункциональных истребителей – бомбардировщиках Су-34.

Отличительной особенностью этого года стал показ перспективных средств водолазного оборудования и работа водолаза под водой (в специальном стеклянном резервуаре), в частности горожанам представлен элемент - подводное разминирование. Кроме того, любой желающий может опробовать на суше экипировку минёра-подводника.

В воздушной части гостям мероприятия показали десантирование посадочным способом с захватом объекта, эвакуацию группы спецназа под прикрытием ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», тушение пожара вертолетом армейской авиации с использованием водосливного устройства, ликвидация очага возгорания самолетом авиации МЧС Бе-200, эвакуацию экипажа вертолетом Ми-8АМТШ.

Во время форума работает пункт отбора на военную службу по контракту, предусмотрена концертная программа.

Зрители увидели показательные выступления подразделений специального назначения, экипажи танков Т-80 под классическую музыку исполнили «Танковый вальс», а экипажи на боевых машинах пехоты БМП-2 показали «Мазурку». Также, состоялся показ работы ЗРК противовоздушной обороны и РЛС радиотехнических войск, комплексов связи и радиоэлектронной борьбы.

Впервые развернуты площадки по монтажу рельсового полотна подразделениями железнодорожных войск, работы комплекса РХБ защиты, разминирования с помощью специального инженерного комплекса.

Кроме того, для гостей форума развернуты площадки для стрельбы из пневматических винтовок и пейнтбольного оружия, электронный тир, а также площадка "Кулибин", где представлены технические разработки школьников, высших учебных заведений, предприятий промышленности, военнослужащих военного округа.

Кроме того, хабаровчане и гости города увидели историческую реконструкцию одного из эпизодов Великой Отечественной войны.

Мероприятия форума спланированы, в течение трех дней с 27 по 29 августа с 10.00 до 18.00.

Особое внимание при организации и проведении форума будет уделено санитарно-противоэпидемиологической мерам по недопущению заноса и распространения короновирусной инфекции.



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