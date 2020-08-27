27.08.2020 (08:30)

Уровень подготовки химиков – разведчиков из разных стран постоянно растет

Как заявил начальник войск РХБ защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, профессионализм команд растет с каждым годом, о чем свидетельствуют результаты, показываемые ими в ходе соревнований, усложнение конкурсных упражнений связано с необходимостью объективно определить сильнейших.

В ходе индивидуальной гонки российский экипаж, первый пришедший к финишу, преодолел трассу без единого штрафного очка. И установил рекорд её прохождения. Время преодоления дистанции в 5,5 километров химиками-разведчиками из России составило 22 минуты 49 секунд.

В конкурсе «Безопасная среда» в этом году участвуют команды из 9 стран - из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Республики Мозамбик.

Состязания за звание лучшего экипажа РХБ разведки продлится на полигоне «Песочное» до 29 августа.

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