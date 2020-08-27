27.08.2020 (08:15)

В Приморской общевойсковой армии ВВО прошла церемония открытия МВТФ «Армия-2020»

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) сразу на 8 площадках г. Уссурийска, г. Бикин, с. Сибирцево и с. Сергеевка прошли торжественные церемонии открытия демонстрационных площадок в рамках Международного военно-технического форума «Армия – 2020».

Жители и гости населенных пунктов проведения МВТФ «Армия-2020», увидели выступления творческих коллективов Уссурийского и Арсеньевского городских округов, Надежденского ЦКД и Анученского муниципального округа.

Кроме этого, в перерывах между концертными блоками, гостям форума были представлены динамические показательные выступления воинов разведчиков, связистов и инженеров.

Также, на демонстрационных площадках представлены образцы гусеничной и колёсной военной техники: танки, боевые машины пехоты, зенитные ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня, бронеавтомобили, самоходные гаубицы и пушки, станции связи, противотанковые ракетные комплексы и другие образцы техники, стоящей на вооружении в Приморской общевойсковой армии ВВО. К статическому показу техники привлекаются авиатехника вертолетного полка ВВС и ПВО Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор». В общей сложности задействовано порядка 110 образцов вооружения и военной техники.

Открытие МВТФ «Армия-2020» состоялось в 10 часов 27 августа 2020 года. Форум продлится три дня, насыщенных концертными программами, показами образцов вооружения и военной техники соединений и частей местных гарнизонов, работой полевых кухонь с приготовлением «солдатской» каши и чая, работой пункта отбора на военную службу по контракту. Завершатся мероприятия красочной церемонией закрытия 29 августа 2020 года.

Особое внимание при организации и проведении форума будет уделено санитарно-противоэпидемиологической мерам по недопущению заноса и распространения короновирусной инфекции.

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