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27.08.2020 (08:00)

Сборная России лидирует по итогам трех этапов соревнований «Мастера автобронетанковой техники»

По итогам трех первых этапов соревнований «Мастера автобронетанковой техники» сборная России занимает первые места в наибольшем количестве номинаций личного зачета.

В капитанском конкурсе наилучший результат продемонстрировал капитан российской команды прапорщик Александр Кириллов, за рекордное время преодолевший все препятствия трассы соревнований.

Общая продолжительность маршрута на капитанском конкурсе в этом году достигла 7 тыс. 600 метров: капитаны команд впервые за историю проведения "Мастеров автобронетанковой техники" преодолевают не только участок бездорожья и специальные препятствия, но и выполняют маневрирование и фигурное вождение на автодроме и стреляют из личного оружия - пистолетов Макарова.

Представитель команды КНР, пробив шину на участке преодоления препятствий, потерял время на ее замену и в итоге занял 4 место с результатом 12 минут 19,36 секунды.

Капитаны сборных Узбекистана (13 мин 13,81 с) и Беларуси (13 мин 20,52 с) заняли 2 и 3 места в итоговом рейтинге этапа с минимальным отрывом менее 7 секунд.

Состязания военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Мастера автобронетанковой техники
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