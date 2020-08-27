27.08.2020 (07:30)

Организаторами конкурса «Безопасная среда 2020» созданы беспрецедентные меры безопасности для участников и зрителей

На полигоне «Песочное», расположенном на границе Костромской и Ярославской областей ежедневно проводятся профилактические и диагностические мероприятия с личным составом, а также дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений, материальных средств.

В ходе подготовки к конкурсу и при его проведении организована ежедневная трехразовая термометрия участников международных соревнований, они были обеспечены средствами индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки).

Все болельщики, прибывшие на состязания, проходят обязательную термометрию и обеспечиваются защитными масками.

Размещение болельщиков на трибунах спланировано с учетом обеспечения социальной дистанции, во всех местах нахождения болельщиков и участников конкурса размещаются санитайзеры.

Автобусы, осуществляющие доставку болельщиков, проходят дезинфекцию как снаружи, так и внутри салонов.

Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд, представляющие Вооруженные силы Российской Федерации, Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь, Республику Армения, Социалистическую Республику Вьетнам, Республику Узбекистан, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Королевство Камбоджа, Республику Мозамбик.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета».

На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Соревнования завершатся 29 августа.

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