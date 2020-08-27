27.08.2020 (05:15)

Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море

По плану военно-морских учений «Океанский щит-2020» и тактических учений Тихоокеанского флота (ТОФ) с группировкой сил в дальней морской зоне, флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели. Общее руководство действиями сил с борта корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов» осуществлял Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов.

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» произвёл пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Вулкан», а АПККР «Омск» атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой «Гранит». По данным объективного контроля обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно.

Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали 15 боевых кораблей и судов ТОФ, а также самолёты морской авиации флота.



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