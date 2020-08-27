27.08.2020 (04:30)

Артиллеристы Амурского общевойскового объединения ВВО нанесли огневой удар по объектам условного противника

Артиллерийские подразделения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа, в ходе выполнения мероприятий полевого выхода, нанесли огневой удар по объектам условного противника на сверхдальние расстояния.

Получив данные разведки о координатах нахождения важных объектов в тылу условного противника на расстояние более 35 километров, подразделения вооруженные артиллерийскими системами залпового огня «Ураган» выдвинулись на передний край обороны и произвели ракетный удар по объектам в указанных координатах. Особенностью этого удара стала корректировка огня с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Действия расчетов БпЛА происходило в условиях активного противодействия силами РЭБ условного противника, что существенно снижает дальность действия БпЛА. Использовав два летательных аппарата «Элерон», причем один из них использовался в качестве ретранслятора сигнала, разведчики обеспечили корректировку огня артиллеристам непрерывно передавая информацию на командный пункт. В ходе нанесения ракетного удара все цели были поражены.

Всего в учении приняли участие более 100 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц техники.



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