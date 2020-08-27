27.08.2020 (05:00)

Во Владивостоке открылся Международный военно-технический форум «Армия-2020»

Церемония открытия VI Международного форума «Армия-2020» по традиции прошла на 33-м причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке.

От имени командования флота участников церемонии приветствовал заместитель командующего по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский. Также на сцену форума были приглашены представители руководства Владивостока, руководили и представители предприятий оборонно-промышленного комплекса, с которыми работает Тихоокеанский флот.

Культурную часть программы открытия обеспечили артисты оркестра штаба Тихоокеанского флота.

С 10 часов утра на причале начала работу выставка вооружения и военной техники. На этой площадке представлены 7 боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, экспозиция боевой техники Береговых войск ВМФ, снаряжение тылового обеспечения, поисково-спасательной службы. Впервые для гостей форума показан бронеавтомобиль «Тигр». Также гости форума могут увидеть БТР-82А, береговой ракетный комплекс «Бастион», зенитно-ракетный комплекс «Оса», специальную технику, современное стрелковое вооружение.

Всего же в рамках форума во Владивостоке и его пригородах функционирует 5 выставочных площадок.

С образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ гости форума смогут ознакомиться на аэродроме Центральная Угловая. На взлетной полосе аэродрома вниманию посетителей представлены более 20 образцов современной техники, в том числе истребители Су-30М2, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, вертолёты Ми-8АМТШ, Ка-52, палубный вертолёт Ка-27, самолёты и вертолёты легкомоторной авиации ДОСААФ.

На аэродроме также будут развернуты пусковые установки комплекса ПВО С-400 «Триумф», зенитно-ракетная система «Тор-М2У», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», радиолокационный комплекс «Каста», комплекс РЭБ «Красуха», спецтехника, в частности, аэродромный пожарный автомобиль нового поколения «Пантера».

Посетители этой площадки форума «Армия-2020» получат возможность не только осмотреть авиационную технику но и посидеть за штурвалом некоторых боевых самолётов и вертолётов.

В филиале парка «Патриот» на острове Русский на «Ворошиловской батарее» развернута экспозиция образцов вооружения послевоенного периода. Там в соответствие с программой форума выставлены 28 образцов техники.

Научно-деловая программа форума проведёт еще на двух площадках - в Дальневосточном федеральном университете и в Доме офицеров флота. Там запланированы научные конференции и круглые столы.

Выставка на Корабельной набережной и площадка в парке «Патриот» открыта для посещения 27-29 августа с 10 до 18 часов. На аэродроме «Центральная Угловая» гостей форума готовы принять с 11 до 15 часов.



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