26.08.2020 (20:22)

В Беларуси участники конкурса АрМИ «Полярная звезда» состязались в эвакуации раненого из-под обстрела, а также в минно-взрывном деле

Команды, принимающие участие в международном конкурсе среди военнослужащих подразделений специального назначения «Полярная звезда», демонстрировали навыки в оказании первой медицинской помощи и эвакуации раненого из района ведения боевых действий, а также установки мины МОН-50 в условиях, максимально приближенных к боевым.

По условиям задания разведчику-санинструктору предстояло обнаружить раненого бойца, оценить характер ранения, оказать первичную медицинскую помощь с применением кровеостанавливающего жгута и наложением повязки для подготовки его к эвакуации в безопасное место.

В это время, его напарник обеспечивал огневое прикрытие эвакуации, в ходе которого ему предстояло поразить 8 мишеней на дальностях от 50 до 150 метров из автомата АКС-74.

При этом судейской коллегией конкурса оценивались как уровень огневой подготовки участников соревнований, так и качество оказания медицинской помощи и соблюдения правил эвакуации раненых.

В упражнении «Минер под прикрытием» участники устанавливали и проводили практический подрыв мины МОН-50. Из состава российской команды в выполнении упражнения приняли участие разведчик-минер и разведчик-санинструктор. В задачу минера входило скрытное выдвижение к рубежу установки мины, подготовка и установка боеприпаса на местности в вероятном секторе появления противника, развертывание электровзрывной сети и возвращение в безопасное укрытие, где он проверял сеть и, при появлении мишени в контролируемом секторе, приводил мину в действие. Разведчик - санинструктор, прикрывал напарника во время минирования.

При появлении целей, имитирующих головной дозор противника, минер приводил мину в действие, а его напарник санинструктор из автомата АКС-74 уничтожал мишени, имитирующие отделение противника. Всего разведчикам необходимо было уничтожить 10 мишеней, расположенных на дальности от 15 до 400 метров.

Международный этап конкурса «Полярная звезда» проходит на территории Республики Беларусь в период с 23 августа по 5 сентября с.г. Российскую Федерацию на конкурсе представляют десантники гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице