27.08.2020 (06:00)

В Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ завершились соревнования по боксу на Кубок командующего Воздушно-десантными войсками

В Новороссийском гвардейском десантно-штурмовом горном соединении завершились Всероссийские соревнования по боксу класса «А» на Кубок командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Николаевича Сердюкова.

В течение четырех дней более 80 спортсменов из соединений, воинских частей и учреждений, дислоцированных в Новороссийске, Пскове, Иваново, Тулы, Улан-Удэ, Ульяновска, Камышина, Уссурийска, Кубинки, Омска и Рязани соревновались в личном и командном первенстве.

Чемпионат проводился по правилам Международной ассоциации (АИБА) и проходил по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения, по регламенту три раунда по 3 минуты.

Первое место в общекомандном зачете заняла команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, второе место у команды Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, третье место заняли десантники из Ульяновска.

Победители и призеры награждены почетными грамотами, медалями и кубками.

По итогам соревнований из военнослужащих, показавших лучшие результаты в личном первенстве, будет сформирована команда, которая представит Воздушно-десантные войска на первенстве Вооруженных Сил Российской Федерации.



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