27.08.2020 (07:00)

На полигоне «Струги Красные» под Псковом определят лучший экипаж боевой машины в гонке преследования на конкурсе «Десантный взвод»

Один из самых зрелищных этапов конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод» пройдет сегодня на полигоне «Струги Красные».

На третьем этапе «Гонка преследования на БМ со стрельбой» принимают участие представители Российской Федерации, Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

Каждая из четырех команд-участниц представлена двумя экипажами. На старт команды выйдут в порядке, который определен результатами предыдущих этапов. Экипажам предстоит пройти 5-километровую дистанцию с препятствиями и двумя огневыми рубежами. Результаты по времени двух экипажей суммируются.

За нарушения правил прохождения трассы участникам может быть добавлено штрафное время, которое будет добавлено к общему результату команды, а за промахи на огневых рубежах экипажам боевых машин предстоит пройти штрафной круг, протяженностью 300 метров.

Все экипажи боевых машин примут старт на российских БМД-2, а команда Алжира на БТР-82А, также российского производства.

В гонке преследования принимают участие 8 экипажей из 4 стран. Всего в соревнованиях по полевой выучке участвуют представители 11 стран мира.

Итоги гонки преследования со стрельбой будут подведены во второй половине дня. Принимать решение будет судейская коллегия, состоящая из 11 судей, по 1 представителю от стран-участниц.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице