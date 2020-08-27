27.08.2020 (02:00)

В Северной Осетии пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2020» 58-й армии ЮВО

В Северной Осетии с 27 по 29 августа пройдут конгрессно-выставочные мероприятия в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020». На форуме продемонстрируют вооружение и военную технику 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и других силовых ведомств республики.

Торжественное открытие форума «Армия-2020» состоится 27 августа с.г. на аэродроме Владикавказского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России. Форум пройдет в соответствии с указаниями Министра Обороны Российской Федерации и указаний штаба ЮВО в целях развития научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

На площадках статической выставки будет представлено более 50 единиц современного вооружения и военной техники ЮВО.

В каждый день форума будет продемонстрирован розыгрыш боевых действий с применением тактического воздушного десанта. С целью максимального приближения обстановки к боевой задействована бронетехника и авиация ЮВО, в том числе танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3 и ударные вертолеты объединения ВВС и ПВО ЮВО. В ходе высадки тактического десанта будут применены имитационные заряды, дымы, и холостые патроны к стрелковому оружию.

В стрелковом тире, оборудованном специально для форума, все желающие под наблюдением опытных инструкторов смогут в течение всех дней работы форума посмотреть и лично пострелять из пистолета Макарова ПМ.

Военные повара приготовят еду на полевой кухне КП-130. Гости смогут попробовать солдатской каши, хлеба и чая. Также можно будет приобрести сувенирные товары.

Всего в Форуме ЮВО «Армия-2020» примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно – исследовательские институты и учебные заведения.

Вход на форум свободный, для владельцев личного автотранспорта в районе проведения мероприятия организована парковка.



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