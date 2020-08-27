27.08.2020 (01:45)

Во Владикавказе завершена подготовка к Международному военно-техническому форуму «Армия-2020»

В Северной Осетии завершена подготовка к Международному военно-техническому форуму «Армия-2020», который пройдет с 27 по 29 августа с.г. на аэродроме Владикавказского авиационного спортивного клуба ДОСААФ.

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) подготовили военную технику к показу на площадках для статического показа. На аэродроме клуба выставлена техника разных родов войск, включая сухопутные войска, войска противовоздушной обороны и войска связи.

Подразделения разведывательных войск провели тренировку показательных выступлений, показав готовность к выполнению поставленной задачи. Всего в тренировке участвовало около 30 военнослужащих разведывательного подразделения ЮВО. Также прошла репетиция динамических заездов боевой техники со стрельбой холостыми боеприпасами.

На площадках статической выставки представят более 50 единиц современного вооружения и военной техники ЮВО.

Военнослужащие продемонстрируют элементы боевых действий, приближенные к реальным. В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, будут применены имитационные заряды, дымы, и холостые патроны к стрелковому оружию.

Вход на форум свободный, для владельцев личного автотранспорта в районе проведения мероприятия организована парковка.



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