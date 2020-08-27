27.08.2020 (01:30)

Команда ВДВ упрочила лидерство после первого этапа международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020»

Команда России №1 ВДВ лидирует после пяти специальных задач первого этапа на международном конкурсе «Эльбрусское кольцо-2020», который проходит на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

По итогам первого этапа международных соревнований в общем зачете победила команда России, которая представлена военнослужащими Воздушно-десантных войск, набравшая 4543 очка. На втором месте идет команда России №3 Южный военный округ (3990 очков), на третьем – Россия №3 Восточный военный округ (3932 очка). На четвертом месте команда Узбекистана с результатом 3704 балла.

На первом этапе соревнований военнослужащие проявили свои навыки в индивидуальном лазанье на искусственном рельефе, ориентировании в горной местности, затем участники вновь покоряли скалодром, только на этот раз в связках.

Одним из основных экзаменов первого этапа конкурса стало прохождение горной полосы препятствий, которая представляла собой спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутой веревки и др. Затем участники «Эльбрусского кольца» прошли пятую специальную задачу – стрельбу в составе группы. Все преграды военнослужащие преодолевали в обмундировании и со штатным вооружением.

Справочно:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 г. в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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