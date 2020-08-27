27.08.2020 (01:15)

Команда ВДВ показала лучший результат по стрельбе в горах на международном этапе соревнований «Эльбрусское кольцо-2020»

В Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания Терскол завершился четвертый соревновательный день международного этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020». По итогам специальной задачи лучшими в стрельбе на горном полигоне стали военнослужащие команды России №1, которая представлена горным подразделением Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Высокогорные подразделения от Узбекистана и России выполнили пятую специальную задачу «Стрельба в составе группы». Всего в соревнованиях принимают участие более 70 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

В выполнении специальной задачи «Стрельба в составе группы» не было равных военнослужащим команды России №1 ВДВ. Победители специального задания заработали 1000 баллов, команда Узбекистана показала второй результат – 950 баллов, подразделение России №3 (Южный военный округ) заняло третье место – 933 балла.

Горное стрельбище находится на травянистом склоне, средняя дальность до целей составила 250 м. Стрельба велась с четырех рубежей: № 1 (100 м) – 10 мишеней для стрелков; № 2 (150 м) – 12 мишеней для стрелков, пулеметчика и снайпера; № 3 (200 м) – 12 мишеней для стрелков, пулеметчика и снайпера; № 4 (250 м) – 2 мишени для пулеметчика и снайпера.

Справочно:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного и Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 г. в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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