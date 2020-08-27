Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.08.2020 (01:00)

Химикам - разведчикам на «АрМИ -2020» предстоят новые испытания

В рамках проведения международного конкурса «Безопасная среда» предусмотрено усложнение его этапов.

- Организаторами соревнований ведется систематическая работа по анализу результатов, обращений представителей команд стран-участниц по содержанию конкурсных упражнений, - рассказал главный судья конкурса «Безопасная среда» полковник Валерий Маров.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным и ограниченным проходом в минно-взрывном заграждении,  участком экстремального маневрирования.

- С каждым годом мы стараемся максимально приблизить состязания к мероприятиям, выполняемым подразделениями радиационной, химической и биологической защиты в боевой обстановке, - отметил он.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», установка внешнего специального оборудования на машину радиационной, химической и биологической разведки РХМ-4, определение трех типов отравляющих веществ и проведение частичной специальной обработки машины приборами ДКВ и АПСО, обнаружение источников ионизирующих излучений на армейском грузовом автомобиле и обозначение знаками ограждения зараженных маршрутов, тушение горящей мишени с помощью специального оборудования авторазливочной станции АРС-14КМ.

- С 2019 года в программу подготовки войск активно внедряется опыт военно-прикладного вида спорта «армейская тактическая стрельба», именно поэтому было принято решение о проведении второго этапа конкурса «Огневая подготовка» в соответствии с его правилами, - уточнил главный судья конкурса «Безопасная среда» полковник Валерий Маров.

В ходе состязания на меткость конкурсанты будут выполнять упражнения практической стрельбы «Засада», «Тревога» и «Разведка боем», чего не было еще до этого.

Всего же в конкурсе «Безопасная среда» в этом году участвуют команды из 9 стран -  из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Республики Мозамбик.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Соревнования завершатся 29 августа.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
Команды из России и Узбекистана установили новый мировой рекорд по преодолению огненно-штурмовой полосы
Российская команда лидирует после первого этапа международного конкурса «Безопасная среда»
Сразу три мировых рекорда установлено за один соревновательный день на международном конкурсе «Безопасная среда»
Курсантские команды из четырёх стран мира дебютировали на международном конкурсе «Безопасная Среда»

Метки:
АрМИ , Безопасная среда
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false