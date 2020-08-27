27.08.2020 (01:00)

Химикам - разведчикам на «АрМИ -2020» предстоят новые испытания

В рамках проведения международного конкурса «Безопасная среда» предусмотрено усложнение его этапов.

- Организаторами соревнований ведется систематическая работа по анализу результатов, обращений представителей команд стран-участниц по содержанию конкурсных упражнений, - рассказал главный судья конкурса «Безопасная среда» полковник Валерий Маров.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным и ограниченным проходом в минно-взрывном заграждении, участком экстремального маневрирования.

- С каждым годом мы стараемся максимально приблизить состязания к мероприятиям, выполняемым подразделениями радиационной, химической и биологической защиты в боевой обстановке, - отметил он.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», установка внешнего специального оборудования на машину радиационной, химической и биологической разведки РХМ-4, определение трех типов отравляющих веществ и проведение частичной специальной обработки машины приборами ДКВ и АПСО, обнаружение источников ионизирующих излучений на армейском грузовом автомобиле и обозначение знаками ограждения зараженных маршрутов, тушение горящей мишени с помощью специального оборудования авторазливочной станции АРС-14КМ.

- С 2019 года в программу подготовки войск активно внедряется опыт военно-прикладного вида спорта «армейская тактическая стрельба», именно поэтому было принято решение о проведении второго этапа конкурса «Огневая подготовка» в соответствии с его правилами, - уточнил главный судья конкурса «Безопасная среда» полковник Валерий Маров.

В ходе состязания на меткость конкурсанты будут выполнять упражнения практической стрельбы «Засада», «Тревога» и «Разведка боем», чего не было еще до этого.

Всего же в конкурсе «Безопасная среда» в этом году участвуют команды из 9 стран - из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Республики Мозамбик.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Соревнования завершатся 29 августа.

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