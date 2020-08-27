27.08.2020 (00:30)

В соединении дальней авиации в Саратовской области прошло учение по отражению нападения условного противника

В Саратовской области на базе авиационного соединения дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) прошло учение по отражению нападения условного противника на военные объекты.

В ходе выполнения комплекса мероприятий военнослужащие отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в условный район, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также взаимодействию в ходе мероприятий по освобождению условных заложников.

По замыслу комплексной тренировки, группа условного противника внезапно и скрытно должна была прорваться на территорию аэродрома и выполнить захват инфраструктуры авиационного полка.

Подразделением антитеррора нападавшие были своевременно обнаружены, заблокированы и обезврежены.

Для создания наиболее реалистичной обстановки в ходе учения было использовано значительное количество средств имитации — взрывпакеты, дымовые шашки, гранаты и световые сигналы.

В гарнизонах дальней авиации уделяется большое внимание постоянной боеготовности групп антитеррора. Тренировки проводятся регулярно, внезапно и по различным сценариям.

Всего в мероприятии принимали участие более 50 человек личного состава, было задействовано более 10 единиц военной и специальной техники.



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