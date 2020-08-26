26.08.2020 (22:42)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке

В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил.

В рамках занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ в ночных условиях отработали действия по остановке и досмотру транспортного средства, а также применения спецсредств, находящихся в распоряжении личного состава поста, в случае невыполнения требований по остановке транспортного средства.

В летнем периоде обучения 2020 учебного года военнослужащие мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ основное внимание уделяют занятиям в рамках программы специальной подготовки военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил, в связи с заступлением мотострелкового батальона в октябре текущего года в Зону безопасности.



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