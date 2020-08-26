26.08.2020 (21:51)

Участники международного конкурса «Безопасный маршрут» обеспечены разнообразным питанием

Поварами 210 Межвидового регионального учебного центра инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации для участников конкурса «Безопасный маршрут» специально разработано более чем 25 блюд.

Все блюда специально приготовлены с учетом особенностей национальных кулинарных традиций участников конкурса.

Ежедневно для участников международного конкурса готовится по 3 первых, 4 вторых блюда и 4 гарнира, соки и морсы из различных ягод и плодов. В салат-баре участникам соревнований ежедневно предлагается более 12 ингредиентов на выбор.

«Специально по просьбе военнослужащих Социалистической Республики Вьетнам в блюда добавляются острые соусы, используется специальный рис и национальные пряности», – рассказал начальник продовольственной службы 210-го межрегионального учебного центра инженерных войск майор Вадим Голов.

Для гостей из Узбекистана готовятся блюда из баранины и телятины. Причем, не менее 40 % от общего количества приготовляемых блюд.

Учитывая гастрономические предпочтения белорусских товарищей, также готовится холодник.

Ежедневно участники соревнования обеспечены различными свежими фруктами.

Предприняты все необходимые противоэпидемиологические меры, команды-участницы обеспеченны антисептиками, масками и перчатками.

Организаторы конкурса для всех участников команд установили на каждом этаже общежития вендинговые автоматы с едой и напитками. Зарубежные коллеги положительно оценили возможность перекусить вне зависимости от распорядка приема пищи.

Всего в столовой Кстовского учебного центра трижды в день питаются около 100 участников конкурса. Организация питания осуществляется по системе «шведский стол» как во всех военных столовых Вооруженных Сил Российской Федерации.

Для организации питания подобраны лучшие технологии, повара и обслуживающий персонал, со знанием иностранных языков. Со стороны участников соревнований поступают только положительные отзывы.

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