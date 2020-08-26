26.08.2020 (21:33)

Корабли Балтийского флота отразили воздушный налет и отработали противолодочные задачи в море

В ходе отработки практических действий в море в рамках планового двухстороннего учения Балтийского флота и 6 общевойсковой армии Западного военного округа в морских полигонах Балтийского флота, корабельная противолодочная ударная группа, во взаимодействии с противолодочными вертолётами Ка-27ПЛ провела совместное противолодочное учение и артиллерийские стрельбы.

На тактическом учении противолодочных сил Балтийского флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, экипажи корвета «Стойкий» и малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария» отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

В ходе учения корабли во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота осуществили ряд совместных тренировок по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и выполнили комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000.

Помимо противолодочных действий, экипажи выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провели артиллерийские стрельбы по реальной воздушной мишени, поставленной береговой артиллерийской установкой «Акация». Также корабли отработали задачи по плаванию в узкозти, совместному маневрированию, а также осуществили внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.



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