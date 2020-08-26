26.08.2020 (21:25)

Военные связисты из России одержали безоговорочную победу на этапе «Уверенная передача» международного конкурса «Уверенный приём»

Военные связисты из России одержали безоговорочную победу на этапе международного конкурса «Уверенный приём» проходящего впервые на территории Республики Беларусь в рамках Армейских международных игр-2020.

В ходе проведения этапа «Уверенная передача» военнослужащие, представляющие Российскую Федерацию, соревновались со своими белорусскими коллегами в передаче цифровых и буквенных радиограмм с помощью вертикального телеграфного ключа, а также в радиоэстафете.

Старший сержант Евгений Пашнин в очередной раз установил рекорд соревнований, передав буквенный текст со скоростью 134 знака в минуту. По итогам упражнения российская команда показала наилучший результат и заняла первое место.

Благодаря высокому мастерству, командному духу и четко слаженной работе, российские воины-связисты смогли продемонстрировать высокий результат и в радиоэстафете. Перед выполнением упражнения сержант 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Дамир Мударисов, принимавший участия в соревнованиях прошлого года на территории Республики Казахстан, поделился опытом со своими товарищами показав, мастер- класс.

Впереди участников состязаний ждут «Радиоориентирование», которое также известно, как «охота на лис» и «Работа на оборудовании IT- структуры».

Завершиться конкурс профессионального мастерства военных связистов самый зрелищным этапом - военизированной эстафетой. В ходе финального испытания военнослужащим стран-участниц , предстоит выполнить единичные нормативы, а так же продемонстрировать мастерство вождения и развёртывания командно-штабной машины P-142Н.

Победителей «Уверенного приёма» наградят совместно с участниками международных конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда», в ходе торжественной церемонии, которая состоится на базе полигона .Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь.

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