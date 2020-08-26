26.08.2020 (21:14)
В центре военно-тактических игр парка «Патриот» прошел третий этап конкурса подразделений военной полиции «Страж порядка»
26 августа в центре военно-тактических игр парка «Патриот» состоялся третий этап международного конкурса «Страж порядка».
Военнослужащие команд Российской Федерации, Республики Армения и Исламской Республики Иран показали свое мастерство на этапе «Полоса военного полицейского».
Участники преодолели полосу препятствий, имитирующую городскую застройку, поражая мишени в движении из страйкбольного оружия и гранатами.
По результатам проведения двух этапов конкурса лидирует команда Российской Федерации. В индивидуальном зачёте на полосе военного полицейского лучшие результаты показал военнослужащий команды Российской Федерации прапорщик А.Синицын.
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