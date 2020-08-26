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26.08.2020 (20:56)

Российские экипажи удержали лидерство по итогам второго этапа «Военного ралли» завершившегося в Туве

Российские гоночные экипажи не позволили конкурентам сократить отставание и сохранили лидерство в общем зачете по итогам второго этапа конкурса «Военное ралли» Армейских международных игр-2020, завершившегося в Республике Тыва.

Российские экипажи «КАМАЗов» и «Уралов», победители «Военного ралли» последних двух лет, показали лучшие результаты в индивидуальной гонке и во втором этапе конкурса стартовали с первых позиций. В гонке с преследованием экипажи выходили на старт в соответствии с тем местом, которое заняли в индивидуальной гонке в своей категории. Участникам этапа необходимо было устранить отставание от лидера и превзойти его показатели: точнее и быстрее пройти маршрут протяженностью около 134 километра. В отличие от индивидуальной гонки, большая часть маршрута второго этапа пролегала по болотистой и песчаной местности, задачу экипажам осложняли погодные условия: непрекращающийся проливной дождь.

В соревновательной программе международного конкурса "Военное ралли" участвуют команды Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана, а также вне конкурса - вторая команда от России и представители Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках "Камаз", "Урал" и бронеавтомобилях "Тигр-М". По предварительным итогам лидерство в общем зачете закрепилось за командой Вооруженных сил Российской Федерации.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Военное ралли , Военное ралли
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