26.08.2020 (20:15)

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с начальником главного управления вооружений и оборонных инвестиций Министерства национальной обороны Греческой Республики генерал-лейтенантом Теодорасом Лайосом

26 августа заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с начальником главного управления вооружений и оборонных инвестиций Министерства национальной обороны Греческой Республики генерал-лейтенантом Теодорасом Лайосом «на полях» Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по текущим проблемам региональной безопасности.

Встреча прошла в обстановке дружбы и доверия и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-греческого военного сотрудничества.



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