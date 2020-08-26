26.08.2020 (20:15)
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с начальником главного управления вооружений и оборонных инвестиций Министерства национальной обороны Греческой Республики генерал-лейтенантом Теодорасом Лайосом
26 августа заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с начальником главного управления вооружений и оборонных инвестиций Министерства национальной обороны Греческой Республики генерал-лейтенантом Теодорасом Лайосом «на полях» Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по текущим проблемам региональной безопасности.
Встреча прошла в обстановке дружбы и доверия и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-греческого военного сотрудничества.