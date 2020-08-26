26.08.2020 (20:01)

В Астраханской области зенитный ракетный полк С-400 «Триумф» Западного военного округа совершил марш

В Астраханской области на государственном полигоне Ашулук подразделения зенитного ракетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа совершили марш по пересеченной местности на новые позиции.

В рамках тактического учения с боевой стрельбой подразделения зенитного ракетного полка провели ритуал заступления на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных и государственных объектов, совершили марш по пересечённой местности на дежурные позиции, отработали нормативы по преодолению участков зараженной местности, а также провели обработку условно зараженной техники с помощью бортовых комплектов для специальной обработки БКСО.

Кроме того, расчеты командного пункта и зенитных ракетных дивизионов провели противовоздушный бой с имитированными пусками зенитных управляемых ракет в ходе отражения массированного ракетно-авиационного удара. В качестве целей применялись многоцелевые истребители МиГ-29, самолеты радиоэлектронной борьбы Ан-12БК-ИС, а также многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ, всего более 10 воздушных средств.

В розыгрыше тактического эпизода принимали участие более 70 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц техники зенитных ракетных войск.



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